ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Комличенко: с «Краснодаром» был чистейший пенальти, почему судья даже не посмотрел?

Аудио-версия:
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о судействе в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

— Что можешь сказать о моменте с возможным пенальти?
— Чистейший пенальти. Я сейчас посмотрел момент. По мне 200%, что это чистейшая «точка». Почему судья даже не смотрел? Меня вот этот вопрос интересует. Для меня это нонсенс. Я не спрашивал у арбитра. Он свистнул и сразу пошла игра. Думал, судья пойдёт смотреть VAR. Может быть, пропустил эпизод, не знаю.

Принимаю мяч. Ставлю опорную ногу и собираюсь бить. Мне бьют по опорной ноге. Даже не успел поставить опорную, меня уже по ней ударили.

Толку высказывать что-то судье. Что это поменяет? Карточку получить? — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Краснодар» вернулся на первое место РПЛ после ничьей с «Локомотивом» в матче 16-го тура
