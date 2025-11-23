Комличенко: с «Краснодаром» был чистейший пенальти, почему судья даже не посмотрел?

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о судействе в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

— Что можешь сказать о моменте с возможным пенальти?

— Чистейший пенальти. Я сейчас посмотрел момент. По мне 200%, что это чистейшая «точка». Почему судья даже не смотрел? Меня вот этот вопрос интересует. Для меня это нонсенс. Я не спрашивал у арбитра. Он свистнул и сразу пошла игра. Думал, судья пойдёт смотреть VAR. Может быть, пропустил эпизод, не знаю.

Принимаю мяч. Ставлю опорную ногу и собираюсь бить. Мне бьют по опорной ноге. Даже не успел поставить опорную, меня уже по ней ударили.

Толку высказывать что-то судье. Что это поменяет? Карточку получить? — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.