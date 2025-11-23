Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Николай Комличенко остался недоволен своей игрой в матче «Локо» с «Краснодаром»

Аудио-версия:
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей игре в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встречались с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Своей игрой я не доволен. Игрой команды доволен, потому что выглядели достойно. Своей недоволен, потому что не забил гол. «Краснодар» не удивил, если честно. Может быть, для них поле было каким-то фактором, что упростили игру. Однако мне сегодня больше понравился «Локомотив», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

