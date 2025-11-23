Николай Комличенко остался недоволен своей игрой в матче «Локо» с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей игре в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встречались с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Своей игрой я не доволен. Игрой команды доволен, потому что выглядели достойно. Своей недоволен, потому что не забил гол. «Краснодар» не удивил, если честно. Может быть, для них поле было каким-то фактором, что упростили игру. Однако мне сегодня больше понравился «Локомотив», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.