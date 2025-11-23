Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко поделился ожиданиями от ответной игры в КР со «Спартаком»

Комличенко поделился ожиданиями от ответной игры в КР со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком». Встреча пройдёт 26 ноября. В первом матче красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что можешь сказать о шансах победить в предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России?
— Нормальные шансы выигрывать дома — 2:0, 3:0. Всё в наших руках и ногах.

— В «Спартаке» поменялся тренер. Романов как будто подсожрал ЦСКА.
— Не особо смотрел дерби. У нас была тренировка.

— «Спартак» сильно перестроился, забил гол и засушил матч, как будто сейчас они умеют это делать.
— Окей.

— Готовы вскрывать?
— Постараемся, а что делать? — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android