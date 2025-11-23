Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Комличенко поделился ожиданиями от ответной игры в КР со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком». Встреча пройдёт 26 ноября. В первом матче красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

— Что можешь сказать о шансах победить в предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России?

— Нормальные шансы выигрывать дома — 2:0, 3:0. Всё в наших руках и ногах.

— В «Спартаке» поменялся тренер. Романов как будто подсожрал ЦСКА.

— Не особо смотрел дерби. У нас была тренировка.

— «Спартак» сильно перестроился, забил гол и засушил матч, как будто сейчас они умеют это делать.

— Окей.

— Готовы вскрывать?

— Постараемся, а что делать? — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.