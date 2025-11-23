Игрок «Локомотива» Комличенко: Ньямси — один из лучших в борьбе

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своём одноклубнике защитнике Жерзино Ньямси после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

— Как будто Ньямси подсожрал Кордобу.

— Ньямси — один из лучших в борьбе. Вы видели его параметры? С ним очень тяжело играть (смеётся), — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своём поле «Крылья Советов».