Эзе высказался после своего хет-трика в матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
27-летний нападающий лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе высказался после своего хет-трика в матче 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36' 2:0 Эзе – 41' 3:0 Эзе – 46' 3:1 Ришарлисон – 55' 4:1 Эзе – 76'
«Это нечто особенное. Молился о хет-трике сегодня, и всё получилось, так что благодарен богу. Это судьба», — приводит слова Эзе Sky Sports.
Футболист провёл на поле весь матч и отличился на 41-й, 46-й и 76-й минутах. Этот хет-трик стал четвёртым в истории противостояния лондонских клубов.
После 12 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.
