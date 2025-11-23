Эзе высказался после своего хет-трика в матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

27-летний нападающий лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе высказался после своего хет-трика в матче 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1.

«Это нечто особенное. Молился о хет-трике сегодня, и всё получилось, так что благодарен богу. Это судьба», — приводит слова Эзе Sky Sports.

Футболист провёл на поле весь матч и отличился на 41-й, 46-й и 76-й минутах. Этот хет-трик стал четвёртым в истории противостояния лондонских клубов.

После 12 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.