Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» сообщили о переговорах с Бариновым по новому контракту

В «Локомотиве» сообщили о переговорах с Бариновым по новому контракту
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал комментарий касательно переговоров с полузащитником Дмитрием Бариновым на тему нового контракта.

«Переговоры по Баринову идут», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем клубном сезоне полузащитник «Локомотива» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. С красно-зелёными он становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны и один раз — национальный Суперкубок.

Материалы по теме
Бубнов ответил, кто может заменить Баринова в роли капитана в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android