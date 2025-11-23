В «Локомотиве» сообщили о переговорах с Бариновым по новому контракту

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал комментарий касательно переговоров с полузащитником Дмитрием Бариновым на тему нового контракта.

«Переговоры по Баринову идут», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем клубном сезоне полузащитник «Локомотива» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. С красно-зелёными он становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны и один раз — национальный Суперкубок.