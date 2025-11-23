Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сперцян рассказал, о чём общался с Воробьёвым после матча с «Локомотивом»

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, о чём общался с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьёвым после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» сыграли вничью с железнодорожниками — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«С Воробьёвым знакомы с академии. Он был тоже очень маленьким, как я. Тоже не рос, а потом вымахал, а я таким и остался. У нас разница три года. Говорил: «Не переживай, тоже вырастишь». Вот это и вспоминали. Когда я заселялся в академию, жил с ребятами 1997 года», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Дмитрий Воробьёв выступает за «Локомотив» с 2024 года, перейдя в московский клуб из «Оренбурга».

