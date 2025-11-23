Сперцян рассказал, о чём общался с Воробьёвым после матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, о чём общался с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьёвым после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» сыграли вничью с железнодорожниками — 1:1.

«С Воробьёвым знакомы с академии. Он был тоже очень маленьким, как я. Тоже не рос, а потом вымахал, а я таким и остался. У нас разница три года. Говорил: «Не переживай, тоже вырастишь». Вот это и вспоминали. Когда я заселялся в академию, жил с ребятами 1997 года», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Дмитрий Воробьёв выступает за «Локомотив» с 2024 года, перейдя в московский клуб из «Оренбурга».