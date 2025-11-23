Комличенко — о возможном чемпионстве «Локомотива»: всё в наших руках и ногах
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о возможном чемпионстве в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги после матча 16-го тура, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
— Эта версия «Локомотива» для титула?
— Почему бы и нет. Всё в наших руках и ногах. Команда хорошая, мне нравится. По матчу с «Краснодаром», по-моему, нормальная игра на высоком уровне, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.
