Главная Футбол Новости

Комличенко — о возможном чемпионстве «Локомотива»: всё в наших руках и ногах

Комличенко — о возможном чемпионстве «Локомотива»: всё в наших руках и ногах
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о возможном чемпионстве в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги после матча 16-го тура, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

— Эта версия «Локомотива» для титула?
— Почему бы и нет. Всё в наших руках и ногах. Команда хорошая, мне нравится. По матчу с «Краснодаром», по-моему, нормальная игра на высоком уровне, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

