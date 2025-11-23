Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в матче с «Локо» поле было тяжёлым

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о ничейном результате в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«С нашей стороны была хорошая игра. Чуть подвела реализация. Но мы всё равно на первом месте. Тяжёлый матч на выезде, тяжёлое поле. Мы играем с мячом, на атаку. Готовились к «Локомотиву», однако отталкивались от своей игры.

У нас были моменты. У меня, если не ошибаюсь. Надо реализовывать. Выводы будем делать в мае. Что касается того момента, что не выигрываем у «Локомотива», так в том году же выигрывали. Такое бывает. Первая игра далась не очень в Краснодаре. Это было начало сезона. Сейчас, думаю, это одно очко было очень важно», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

