Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в матче с «Локо» поле было тяжёлым

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о ничейном результате в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

«С нашей стороны была хорошая игра. Чуть подвела реализация. Но мы всё равно на первом месте. Тяжёлый матч на выезде, тяжёлое поле. Мы играем с мячом, на атаку. Готовились к «Локомотиву», однако отталкивались от своей игры.

У нас были моменты. У меня, если не ошибаюсь. Надо реализовывать. Выводы будем делать в мае. Что касается того момента, что не выигрываем у «Локомотива», так в том году же выигрывали. Такое бывает. Первая игра далась не очень в Краснодаре. Это было начало сезона. Сейчас, думаю, это одно очко было очень важно», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.