Вратарь «Краснодара» Агкацев: мы научились забирать игры, которые складываются неудачно

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) поделился мнением о нынешнем уровне игры своей команды.

«В таблице всё плотно. В том году тоже так было до зимней паузы. Мы научились забирать игры, которые для нас складываются неудачно, либо есть равная игра. Это самое главное. У меня лично стало побольше опыта — это очень важно», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре «быки» примут на своём поле «Крылья Советов» 30 ноября.