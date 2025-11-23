Сперцян: у «Краснодара» классный газон, а больше не знаю, где такой
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о качестве газона на «РЖД Арене» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
«Надо смотреть повторы. У меня только одно — что много разговаривают, а это иногда сбивает темп во время матча. Больше нечего сказать.
Поле очень тяжелое, честно. Был и снег, и мороз. Холодно, поэтому очень тяжёлое, но старались как могли. В Краснодаре +20, отличные поля. Но и «Локомотив» в таких же условиях. У нас классный газон, а больше не знаю, где такой», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
22:27Иско подписал новый контракт с «Бетисом» Официально
