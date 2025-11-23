«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в четвёртом матче подряд

«Арсенал» со счётом 4:1 разгромил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» обыгрывают «шпор» уже в четвёртой встрече подряд.

Данная серия подопечных Микеля Артеты началась в апреле 2024 года: тогда «канониры» переиграли «шпор» со счётом 3:2. В прошлом сезоне «Арсенал» добился побед со счётом 1:0 и 2:1. Теперь же эта серия дополнена разгромной победой в нынешнем сезоне. В следующий раз эти команды сыграют в феврале 2026 года в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

На данный момент «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.