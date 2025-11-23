«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в четвёртом матче подряд
«Арсенал» со счётом 4:1 разгромил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» обыгрывают «шпор» уже в четвёртой встрече подряд.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36' 2:0 Эзе – 41' 3:0 Эзе – 46' 3:1 Ришарлисон – 55' 4:1 Эзе – 76'
Данная серия подопечных Микеля Артеты началась в апреле 2024 года: тогда «канониры» переиграли «шпор» со счётом 3:2. В прошлом сезоне «Арсенал» добился побед со счётом 1:0 и 2:1. Теперь же эта серия дополнена разгромной победой в нынешнем сезоне. В следующий раз эти команды сыграют в феврале 2026 года в рамках 27-го тура чемпионата Англии.
На данный момент «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.
Иско подписал новый контракт с «Бетисом» Официально
