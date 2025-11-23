Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сперцян — о судействе: находят моменты, где хотят увидеть наши эмоции

Аудио-версия:
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе в чемпионате России после матча 16-го тура, в котором его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1). Матч между командами обслуживала судейская бригада во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

— После ЦСКА говорил, когда по судейству был момент с Кордобой, что хочется больше уважения.
— По-моему, что-то чуть поменялось. Но, опять же, находят моменты, где чуть хотят увидеть наши эмоции, чтобы мы чуть выключились от игры. Однако внутри команды говорим на эту тему. Наше дело играть в футбол. Надо на этом делать акцент.

— Ты считаешь, что слишком много свистков и пауз?
— Да, может, слишком много фолов. Кто знает? — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Новости. Футбол
