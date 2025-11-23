Игрок сборной Армении Сперцян прокомментировал разгромное поражение от Португалии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда Роберто Мартинеса.

«Это мотивация работать больше, усерднее. Учишься у таких мастеров. Надо искать позитив. Самое лёгкое — всё бросить и опустить голову. Психология — важная часть в спорте. Лично, может, важный момент, что забил, да и для сборной тоже. Но тут нужно брать немного другое», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.