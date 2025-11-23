Игрок сборной Армении Сперцян прокомментировал разгромное поражение от Португалии
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда Роберто Мартинеса.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7' 1:1 Сперцян – 18' 2:1 Рамуш – 28' 3:1 Невеш – 30' 4:1 Невеш – 41' 5:1 Фернандеш – 45+3' 6:1 Фернандеш – 52' 7:1 Фернандеш – 72' 8:1 Невеш – 81' 9:1 Консейсау – 90+2'
«Это мотивация работать больше, усерднее. Учишься у таких мастеров. Надо искать позитив. Самое лёгкое — всё бросить и опустить голову. Психология — важная часть в спорте. Лично, может, важный момент, что забил, да и для сборной тоже. Но тут нужно брать немного другое», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Иско подписал новый контракт с «Бетисом» Официально
