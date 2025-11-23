Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский: доволен тем, как команда играла с «Зенитом»

Тренер «Пари НН» Шпилевский: доволен тем, как команда играла с «Зенитом»
Аудио-версия:
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении своей команды от «Зенита» (0:2) в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

– По статистике «Пари НН» в некоторых аспектах превзошёл «Зенит», но победа осталась за соперником. Разочарованы результатом?
– С самого начала работы мы сталкивались со сложностями. Однако с учётом стратегии, структуры игры, считаю, незаслуженно находимся там, где сейчас. Обидное поражение, так как мы держали в рамках и контролировали такого гранда, как «Зенит». Ребят поблагодарил за игру. Но у нас сегодня на скамейке запасных было всего пять футболистов, что, конечно же, огорчило.

Сдаваться не будем. С учётом игры, как сегодня действовали, хочется такую команду тренировать. До зимней паузы осталось два матча с командами плюс–минус нашего уровня. Будем стараться набирать очки, а затем садиться и разговаривать с руководством относительно трансферной политики. В противном случае нам будет тяжело. Все понимают, что у меня две руки, две ноги и одна голова – выше неё не прыгнешь.

И тем не менее доволен тем, как играла команда с «Зенитом». Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Постараемся в ближайших матчах их не расстраивать.

– Показалось, что получились два разных тайма. Во втором команда выглядела хуже.
– Не согласен с вами. Единственное, мы вновь пропустили на первых минутах после перерыва, что стало холодным душем. В этом сезоне такие моменты – хронический симптом у нас. В эпизоде с первым пропущенным голом не было подбора второго мяча. Мы стояли, наблюдали, в итоге «Зенит» выбежал в голевую атаку. Но если говорить в целом, не скажу, что второй тайм был плохим. Ребята хорошо действовали, создавали моменты, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

