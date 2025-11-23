Скидки
Главная Футбол Новости

Скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в возрасте 99 лет

Комментарии

Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян скончался на 100‑м году жизни. Об этом сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Всё, что вы прочитали про Никиту Павловича, — правда. Его не стало 50 минут назад. Кошмар», — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

