«Мы были немного ближе к победе». Мусаев — об игре «Краснодара» с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 16-го тура, в котором его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Удовлетворены и самоотдачей футболистов: и что на поле была команда, и что все замены делали в атаку. Хотели выиграть матч. Были моменты, хорошие шансы. Надо признать, что и у «Локомотива» они тоже были. Считаю, что мы были немного ближе к победе, но и ничья — закономерный результат.

Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. Играли сначала не совсем верно, удобно для «Локомотива». Потом перестроились — пошли моменты, хорошо меняли направление. Похвалил ребят за самоотдачу. Конечно, хотелось бы победить, но надо признать, что была максимальная самоотдача, каждый оставил на поле всё, что у него есть. Думаю, зрители увидели хороший и яркий матч. Ребята говорят, что был тяжёлый газон. Играть было очень сложно, но поле одинаковое для всех. Ничего, справились», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.