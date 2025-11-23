Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о ситуации с травмированными игроками команды

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в команде перед матчем 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Встреча состоится 29 ноября.

– Много игроков в лазарете. Кто успеет восстановиться к матчу с «Акроном»?

– Кастильо возвращается в общую группу, Мамаду Майга тоже. У Хуана Босельи завершается дисквалификация. Посмотрим, будет ли готов Олусегун – после сборной у него был дискомфорт в колене. Мы нуждаемся в каждом игроке.

– Никита Каккоев вернётся в строй?

– У него есть определённые сложности. Никита получил мышечную травму. Пока он выпал… — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.