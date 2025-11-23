Скидки
22:45 Мск
Хакими — о восстановлении после травмы: значительно лучше, воспаление спало

Хакими — о восстановлении после травмы: значительно лучше, воспаление спало
27-летний защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о своём состоянии после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Значительно лучше, воспаление спало, теперь гораздо комфортнее, боли нет. Я настроен позитивно, сосредоточен и продолжаю усердно работать, чтобы быть в хорошей форме к Кубку африканских наций», — приводит слова Хакими Footmercato.

Игрок получил травму в добавленное к первому тайму время после подката нападающего «Баварии» Луиса Диаса и был заменён.

В нынешнем сезоне футболист провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Игрок также был признан лучшим футболистом Африки в этом году.

Луиса Диаса дисквалифицируют на три матча ЛЧ за фол на Хакими — Фальк
