Хакими — о восстановлении после травмы: значительно лучше, воспаление спало

27-летний защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о своём состоянии после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Значительно лучше, воспаление спало, теперь гораздо комфортнее, боли нет. Я настроен позитивно, сосредоточен и продолжаю усердно работать, чтобы быть в хорошей форме к Кубку африканских наций», — приводит слова Хакими Footmercato.

Игрок получил травму в добавленное к первому тайму время после подката нападающего «Баварии» Луиса Диаса и был заменён.

В нынешнем сезоне футболист провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Игрок также был признан лучшим футболистом Африки в этом году.