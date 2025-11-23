«Великий человек». Быстров выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока красно-белых Никиты Симоняна. Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» скончался на 100‑м году жизни.

«Это великий человек, который прожил славную жизнь. Соболезную всем близким», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме этого, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.