«Потеряли одного из последних могикан». Черчесов — о смерти Никиты Симоняна

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о смерти легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Новость шокирующая. Недавно с ним разговаривали, потому что созванивались каждые две недели. Когда я начинал играть в сборной, он был начальником команды. Когда работал в сборной, каждое утро заходил к нему в кабинет в РФС, много обсуждали работу, подготовку команды.

У этого человека не было клубной принадлежности. Его любили и уважали все. Мы потеряли одного из последних могикан советского футбола.

Мои искренние соболезнования родным, близким и всему мировому футбольному сообществу», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

