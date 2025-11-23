Скидки
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью легенды клуба и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна… На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю «Спартака».

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи, — сказано в сообщении московского клуба.

Никита Симонян также был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

