Дубль Оливье Жиру принёс «Лиллю» победу над «Парижем» в 13-м туре Лиги 1

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Лиллем» и «Парижем». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Мийо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Виллем Жеббель на 11-й минуте. На 40-й минуте форвард «Лилля» Оливье Жиру сравнял счёт. Во втором тайме Жиру оформил дубль, реализовав пенальти на 77-й минуте. Защитник хозяев поля Айсса Манди на 80-й минуте увеличил разрыв в счёте. На 84-й минуте полузащитник Лоанн Дусе сократил отставание «Парижа». В конце встречи на 90+6-й минуте нападающий Мариус Брохольм установил окончательный счёт в матче – 4:2.

После 13 матчей «Лилль» с 23 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Париж» с 14 очками располагается на 12-й строчке.