ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лилль — Париж, результат матча 23 ноября 2025, счёт 4:2, 13-й тур Лиги 1 — 2025/2026

Дубль Оливье Жиру принёс «Лиллю» победу над «Парижем» в 13-м туре Лиги 1
Аудио-версия:
Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Лиллем» и «Парижем». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Мийо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
4 : 2
Париж
Париж
0:1 Жеббель – 11'     1:1 Жиру – 40'     2:1 Жиру – 77'     3:1 Манди – 80'     3:2 Дусе – 84'     4:2 Брохольм – 90+6'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Виллем Жеббель на 11-й минуте. На 40-й минуте форвард «Лилля» Оливье Жиру сравнял счёт. Во втором тайме Жиру оформил дубль, реализовав пенальти на 77-й минуте. Защитник хозяев поля Айсса Манди на 80-й минуте увеличил разрыв в счёте. На 84-й минуте полузащитник Лоанн Дусе сократил отставание «Парижа». В конце встречи на 90+6-й минуте нападающий Мариус Брохольм установил окончательный счёт в матче – 4:2.

После 13 матчей «Лилль» с 23 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Париж» с 14 очками располагается на 12-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
