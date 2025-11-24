Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотива» с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 16-го тура, в котором его команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Что касается результата и качества игры, мы поблагодарили ребят за сегодняшний футбол, он достаточно был хороший, динамичный, скоростной, с большим обилием единоборств. У нас были хорошие моменты для взятия ворот, безусловно, у соперника тоже были моменты, чтобы во втором тайме реализовать, когда Монтес из практически пустых ворот мяч выбил.

Ещё раз повторюсь, что встречались команды, которые борются за верхнюю часть турнирной таблицы. И в принципе на сегодняшнем этапе уровень подготовленности, функциональная подготовка, желание ребят, стремление завершить матч в атаке на победной ноте, стремление выиграть — оно как бы вдохновляет команду на будущие победы. Поэтому те ребята, которые готовились и вышли на замены, они сегодня усилили игру команды. Нам очень приятно, что есть дорога конкуренции, травмированные ребята потихонечку возвращаются.

И двигаемся дальше, потому что уже через два дня — через два на третий — матч со «Спартаком» на Кубок и безусловно очень непростой выезд в Ростов», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Мы были немного ближе к победе». Мусаев — об игре «Краснодара» с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android