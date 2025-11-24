Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 16-го тура, в котором его команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Что касается результата и качества игры, мы поблагодарили ребят за сегодняшний футбол, он достаточно был хороший, динамичный, скоростной, с большим обилием единоборств. У нас были хорошие моменты для взятия ворот, безусловно, у соперника тоже были моменты, чтобы во втором тайме реализовать, когда Монтес из практически пустых ворот мяч выбил.

Ещё раз повторюсь, что встречались команды, которые борются за верхнюю часть турнирной таблицы. И в принципе на сегодняшнем этапе уровень подготовленности, функциональная подготовка, желание ребят, стремление завершить матч в атаке на победной ноте, стремление выиграть — оно как бы вдохновляет команду на будущие победы. Поэтому те ребята, которые готовились и вышли на замены, они сегодня усилили игру команды. Нам очень приятно, что есть дорога конкуренции, травмированные ребята потихонечку возвращаются.

И двигаемся дальше, потому что уже через два дня — через два на третий — матч со «Спартаком» на Кубок и безусловно очень непростой выезд в Ростов», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.