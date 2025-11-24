Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Милан»: Меньян отразил удар Чалханоглу с пенальти на 74-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Милан». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступает Симоне Содза. На данный момент счёт 1:0 в пользу «россонери». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте игрок «Интера» Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти: удар отразил Мик Меньян. Ранее, на 54-й минуте, Кристиан Пулишич открыл счёт в этой игре и вывел «Милан» вперёд.

На данный момент «Интер» с 24 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 22 очками находится на пятой строчке.

В предыдущем туре «нерадзурри» дома со счётом 2:0 переиграли римский «Лацио», «россонери» на выезде сыграли вничью с «Пармой» (2:2).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
