Результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 23 ноября, завершился 11-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 11-го тура Бундеслиги.

21 ноября, пятница:

«Майнц» — «Хоффенхайм» — 1:1.

22 ноября, суббота:

«Вольфсбург» — «Байер» — 1:3;

«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт» — 3:3;

«Хайденхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:3;

«Бавария» — «Фрайбург» — 6:2;

«Аугсбург» — «Гамбург» — 1:0;

«Кёльн» — «Айнтрахт» — 3:4.

23 ноября, воскресенье:

«РБ Лейпциг» — «Вердер» — 2:0;

«Санкт-Паули» — «Унион» — 0:1.

По итогам тура «Бавария» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте с 25 очками располагается «РБ Лейпциг», на третьей строчке с 23 очками находится «Байер», топ-4 с 22 очками замыкает дортмундская «Боруссия». В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули» (7), «Майнц» (6) и «Хайденхайм» (5).