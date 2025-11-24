Скидки
Главная Футбол Новости

«Я потерял друга». Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна



Итальянский тренер Фабио Капелло, ранее руководивший сборной России, выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока московского «Спартака» Никиты Симоняна. Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории красно-белых скончался на 100‑м году жизни.

«Мне грустно, сегодня я потерял своего друга», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.


