«Милан» минимально переиграл «Интер» в матче 12-го тура Серии А

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Милан». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «россонери». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Симоне Содза.

На 54-й минуте Кристиан Пулишич открыл счёт и вывел «Милан» вперёд. На 74-й минуте игрок «Интера» Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти: удар отразил Мик Меньян.

После этой игры «Интер» с 24 очками располагается на четвёртой строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 25 очками находится на второй строчке.