Интер — Милан, результат матча 23 ноября 2025, счёт 0:1, 12-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» минимально переиграл «Интер» в матче 12-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Милан». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «россонери». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Симоне Содза.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 54'    

На 54-й минуте Кристиан Пулишич открыл счёт и вывел «Милан» вперёд. На 74-й минуте игрок «Интера» Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти: удар отразил Мик Меньян.

После этой игры «Интер» с 24 очками располагается на четвёртой строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 25 очками находится на второй строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
