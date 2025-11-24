Егор Титов: когда Симонян жмёт тебе руку — это до мурашек

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о смерти легенды красно-белых Никиты Симоняна. Лучший бомбардир в истории «Спартака» ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Печальная новость. К сожалению, ушёл Никита Павлович. Не могу сказать, что кто-то ждал этого момента. После последней нашей встречи, а это было пару недель назад, я подписал его именной шарф… Было сказано, что на 100 лет будет грандиозный матч. Мы хотели сыграть ветеранами в честь его 100-летия. К сожалению, уже не получится это сделать при живом Никите Палыче.

Но в любом случае матч будет. Дай бог, чтобы все жили так долго, как он, и так счастливо. Сказать, что это величина — это не сказать ничего. Это тот человек, с которым хотелось рядом постоять. Когда Никита Павлович жмёт тебе руку, это до мурашек.

Последняя с ним встреча была совсем недавно. Он уже плохо видел. Ему сказали, что стоит Егор Титов, тогда он начал сильнее сжимать мне руку. Честно говоря, не ожидал что это так будет… Неожиданно. Хотя 99 лет! Ты понимаешь: столько прожить, увидеть, сколько видел Симонян — не хватит ни одной кассеты и ни одного терабайта. Для меня это личная трагедия. Я его знал, с ним здоровался, общался. Самое главное, что это великий спартаковец на всю жизнь. РФС и «Спартак» что-то придумают на его 100-летие, как с настоящим, живым Симоняном. Это будет большое и знаменательное событие», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.