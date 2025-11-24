Скидки
Президент РПЛ Алаев выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Президент РПЛ Алаев выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

«Уход Никиты Павловича Симоняна – огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян – это человек-явление, символ связи множества поколений.

Никита Павлович был героем нашего футбола – кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС.

Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу.

Вечная память Никите Павловичу! И соболезнования всем близким и родным нашей любимой легенды футбола», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

