Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 23 ноября, календарь, таблица

Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, завершился 13-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1:

Пятница, 21 ноября:

«Ницца» – «Марсель» – 1:5.

Суббота, 22 ноября:

«Ланс» – «Страсбург» – 1:0;
«Ренн» – «Монако» – 4:1;
«ПСЖ» – «Гавр» – 3:0.

Воскресенье, 23 ноября:

«Осер» – «Лион» – 0:0;
«Тулуза» – «Анже» – 0:1;
«Нант» – «Лорьян» – 1:1;
«Брест» – «Метц» – 3:2;
«Лилль» – «Париж» – 4:2.

Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «ПСЖ», набравший 30 очков. На второй строчке располагается «Марсель» (28), тройку лидеров замыкает «Ланс» (28).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
