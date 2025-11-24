Троссард — о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом»: это был идеальный вечер для нас

Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард высказался после победы своей команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1. Сам футболист открыл счёт забитым голам в этой игре на 36-й минуте.

«Думаю, этот гол был важен. После этого мы получили преимущество, смогли забить ещё больше голов и создать моменты. Думаю, мы доминировали и до этого, но, очевидно забитый мяч придал нам дополнительную уверенность, необходимую для победы. Это был идеальный вечер для нас. В целом это была действительно хорошая игра во всех аспектах, от защиты до атаки. Мы также очень довольны всеми забитыми голами», — приводит слова Троссарда официальный сайт клуба.

После 12 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.