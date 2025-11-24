Скидки
Главная Футбол Новости

Троссард — о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом»: это был идеальный вечер для нас

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард высказался после победы своей команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1. Сам футболист открыл счёт забитым голам в этой игре на 36-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'     4:1 Эзе – 76'    

«Думаю, этот гол был важен. После этого мы получили преимущество, смогли забить ещё больше голов и создать моменты. Думаю, мы доминировали и до этого, но, очевидно забитый мяч придал нам дополнительную уверенность, необходимую для победы. Это был идеальный вечер для нас. В целом это была действительно хорошая игра во всех аспектах, от защиты до атаки. Мы также очень довольны всеми забитыми голами», — приводит слова Троссарда официальный сайт клуба.

После 12 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.

