Массимо Каррера: Никита Симонян навсегда будет легендой футбола

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о смерти легенды красно-белых Никиты Симоняна. Лучший бомбардир в истории столичного клуба ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Мне очень жаль. Выражаю свои глубочайшие соболезнования семье Никиты Симоняна. Он был и будет навсегда легендой футбола!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вместе с красно-белыми Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.