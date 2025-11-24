Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» не смог победить «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Алейс Фебас на 53-й минуте. На 78-й минуте защитник «Реала» Дин Хёйсен сравнял счёт, но через шесть минут Альваро Родригес снова вывел «Эльче» вперёд. На 87-й минуте полузащитник гостей Джуд Беллингем установил окончательный счёт — 2:2.

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Эльче» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке.

В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Жироной», а «Эльче» проведёт матч с «Хетафе».