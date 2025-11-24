Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльче — Реал Мадрид, результат матча 23 ноября 2025, счёт 2:2, 13-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал» не смог победить «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фебас – 53'     1:1 Хёйсен – 78'     2:1 Родригес – 84'     2:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Чуст – 90+6' / нет

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Алейс Фебас на 53-й минуте. На 78-й минуте защитник «Реала» Дин Хёйсен сравнял счёт, но через шесть минут Альваро Родригес снова вывел «Эльче» вперёд. На 87-й минуте полузащитник гостей Джуд Беллингем установил окончательный счёт — 2:2.

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Эльче» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке.

В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Жироной», а «Эльче» проведёт матч с «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android