ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Московский ЦСКА в официальном телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна. Легенде советского футбола было 99 лет.

ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким», — написано в заявлении в телеграм-канале армейцев.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.