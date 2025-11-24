Генич отреагировал на известия о смерти лучшего бомбардира в истории «Спартака» Симоняна

Известный футбольный комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал реакцию на трагическую новость о смерти о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Вечная память! Великий человек и футболист!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.