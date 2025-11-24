Скидки
Сперцян опубликовал пост после ничьей «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выложил пост в своём телеграм-канале после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«К сожалению, снова ничья. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, поэтому дальше будем работать ещё усерднее и так до победного. А вам в очередной раз большое спасибо за вашу веру и поддержку!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 16 матчей чемпионата России подопечные Мурада Мусаева заработали 34 очка и располагаются на первой строчке. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко и занимает четвёртое место.

