Сперцян опубликовал пост после ничьей «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выложил пост в своём телеграм-канале после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который завершился вничью со счётом 1:1.

«К сожалению, снова ничья. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, поэтому дальше будем работать ещё усерднее и так до победного. А вам в очередной раз большое спасибо за вашу веру и поддержку!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 16 матчей чемпионата России подопечные Мурада Мусаева заработали 34 очка и располагаются на первой строчке. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко и занимает четвёртое место.