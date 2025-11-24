Скидки
«Гвардиола и Клопп не приедут». Юран высказался о перспективах Романова в «Спартаке»

Бывший главный тренер ФК «Серик Беледиеспор» Сергей Юран поделился мыслями о перспективах Вадима Романова стать главным тренером московского «Спартака» до конца сезона-2025/2026.

«Должен быть опыт. Одно дело, когда ты молодёжку тренируешь, а другое — заходишь в первую команду. И у Мусаева не сразу всё получалось. Я согласен оставить Романова до конца нынешнего сезона. Привезут иностранца — и ничего не поменяется. Гвардиола и Клопп не приедут. Молодёжь — это одно, а взрослые… И раздевалку нужно держать, нужны свои идеи», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Романов является исполняющим обязанности наставника красно-белых после ухода из клуба серба Деяна Станковича. После 16 туров РПЛ «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.

