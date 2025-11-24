«Милан» не проиграл «Интеру» в шести матчах подряд

«Милан» с минимальным счётом обыграл «Интер» в дерби в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Таким образом, «россонери» не проиграли «нерадзурри» в шести матчах подряд.

В последних шести матчах между командами четырежды сильнее был «Милан» и две встречи завершались вничью. Последняя победа «Интер» в матчах с красно-чёрными была добыта в игре 33-го тура чемпионата Италии сезона-2023/2024. Тогда встреча завершилась со счётом 2:1.

По итогам данной встречи «Интер» с 24 очками располагается на четвёртой строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 25 очками находится на втором месте, отставая от лидирующей «Ромы» на два очка.