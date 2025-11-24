«Милан» не проиграл «Интеру» в шести матчах подряд
Поделиться
«Милан» с минимальным счётом обыграл «Интер» в дерби в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Таким образом, «россонери» не проиграли «нерадзурри» в шести матчах подряд.
Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 54'
В последних шести матчах между командами четырежды сильнее был «Милан» и две встречи завершались вничью. Последняя победа «Интер» в матчах с красно-чёрными была добыта в игре 33-го тура чемпионата Италии сезона-2023/2024. Тогда встреча завершилась со счётом 2:1.
По итогам данной встречи «Интер» с 24 очками располагается на четвёртой строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 25 очками находится на втором месте, отставая от лидирующей «Ромы» на два очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
01:51
-
01:43
-
01:37
-
01:28
-
01:22
-
01:15
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:09
-
00:05
- 23 ноября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:45
-
23:38
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:23
-
23:16
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:05
-
23:03
-
23:02