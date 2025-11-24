Глушаков отреагировал на известия о смерти легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков отреагировал на известя о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Ушёл из жизни легендарный спартаковец. Никита Павлович олицетворял собой эпоху советского и российского футбола, он был примером для всех футболистов, со многими играл, многих тренировал. Он человек с большой буквы. Все поколения будут помнить великого спортсмена», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Никита Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.