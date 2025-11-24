Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков отреагировал на известия о смерти легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Глушаков отреагировал на известия о смерти легенды «Спартака» Никиты Симоняна
Комментарии

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков отреагировал на известя о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Ушёл из жизни легендарный спартаковец. Никита Павлович олицетворял собой эпоху советского и российского футбола, он был примером для всех футболистов, со многими играл, многих тренировал. Он человек с большой буквы. Все поколения будут помнить великого спортсмена», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Никита Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

Материалы по теме
Человек, который связывал эпохи. Ретрофото Никиты Симоняна
Человек, который связывал эпохи. Ретрофото Никиты Симоняна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android