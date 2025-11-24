Гол и три ассиста Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка МЛС
Поделиться
В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 4:0.
США — Major League Soccer . 1/4 финала
24 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 19' 0:2 Сильветти – 57' 0:3 Алленде – 62' 0:4 Алленде – 74'
В составе победителей голами отметились аргентинские футболисты Матео Сильветти и Тадео Алленде (дубль). Ещё один мяч и три результативные передачи на счету звёздного нападающего Лионеля Месси.
Таким образом, «Интер Майами» вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Нью‑Йорк Сити».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
04:09
-
03:43
-
03:32
-
03:02
-
01:51
-
01:43
-
01:37
-
01:28
-
01:22
-
01:15
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:09
-
00:05
- 23 ноября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:45
-
23:38
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:23
-
23:16
-
23:15
-
23:11