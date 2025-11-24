Гол и три ассиста Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка МЛС

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 4:0.

В составе победителей голами отметились аргентинские футболисты Матео Сильветти и Тадео Алленде (дубль). Ещё один мяч и три результативные передачи на счету звёздного нападающего Лионеля Месси.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Нью‑Йорк Сити».