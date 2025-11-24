Скидки
Главная Футбол Новости

Цинциннати — Интер Майами, результат матча 24 ноября 2025, счет 0:4, 1/4 финала Кубка МЛС 2025, Лионель Месси

Гол и три ассиста Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка МЛС
Комментарии

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 4:0.

США — Major League Soccer . 1/4 финала
24 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 19'     0:2 Сильветти – 57'     0:3 Алленде – 62'     0:4 Алленде – 74'    

В составе победителей голами отметились аргентинские футболисты Матео Сильветти и Тадео Алленде (дубль). Ещё один мяч и три результативные передачи на счету звёздного нападающего Лионеля Месси.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Нью‑Йорк Сити».

Календарь МЛС
Сетка МЛС
«Он хочет, чтобы ему отдали дань уважения». Альба — о возвращении Месси на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
