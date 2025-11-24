Видео роскошного гола 40-летнего Криштиану Роналду ударом через себя в матче Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился роскошным голом ударом через себя в домашнем матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:1.

На 90+6-й минуте встречи 40-летний Криштиану подстроился под подачу с правого фланга в исполнении Навафа Аль-Бушала, выдал высокий прыжок и отправил мяч в сетку технически сложным ударом через себя. Этот мяч стал последним во встрече.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.