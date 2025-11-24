Видео роскошного гола 40-летнего Криштиану Роналду ударом через себя в матче Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился роскошным голом ударом через себя в домашнем матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:1.
На 90+6-й минуте встречи 40-летний Криштиану подстроился под подачу с правого фланга в исполнении Навафа Аль-Бушала, выдал высокий прыжок и отправил мяч в сетку технически сложным ударом через себя. Этот мяч стал последним во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «Окко».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
- 24 ноября 2025
-
04:09
-
03:43
-
03:32
-
03:02
-
01:51
-
01:43
-
01:37
-
01:28
-
01:22
-
01:15
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:09
-
00:05
- 23 ноября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:45
-
23:38
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:23
-
23:16
-
23:15
-
23:11