Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео роскошного гола 40-летнего Криштиану Роналду ударом через себя в матче Про-Лиги

Видео роскошного гола 40-летнего Криштиану Роналду ударом через себя в матче Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился роскошным голом ударом через себя в домашнем матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Феликс – 39'     2:0 Уэсли – 42'     2:1 Аль-Хавсави – 47'     3:1 Мане – 77'     4:1 Роналду – 90+6'    
Удаления: нет / Курбелис – 90+2'

На 90+6-й минуте встречи 40-летний Криштиану подстроился под подачу с правого фланга в исполнении Навафа Аль-Бушала, выдал высокий прыжок и отправил мяч в сетку технически сложным ударом через себя. Этот мяч стал последним во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги. Феликс сделал «гол+пас», Роналду забил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android