РПЛ отреагировала на смерть лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна

РПЛ отреагировала на смерть лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна
Аудио-версия:
Российская премьер‑лига на официальном сайте выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна.

«Никита Павлович до последних дней активно работал в российском футболе, а своё 99‑летие в октябре отметил в том числе на матче близкого ему «Спартака». С красно‑белыми связана яркая часть жизни Симоняна: как игрок он стал лучшим бомбардиром в истории клуба и четырёхкратным чемпионом СССР, затем выиграл ещё два чемпионата страны как главный тренер команды.

Также в качестве футболиста Никита Павлович завоевал золотую медаль Олимпийских игр‑1956 в составе советской сборной. В тренерской карьере помимо «Спартака» привёл к чемпионскому титулу ереванский «Арарат», возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец». В РФС Никита Павлович работал с 1998 года. Российская премьер‑лига выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Никиты Симоняна», — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.

Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
