Дзюба, Вендел и Джику — в сборной 16-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 16-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и «Акрона» — по два футболиста. По одному представителю у «Рубина», «Зенита» и «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Вадима Романова («Спартак»).

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Кристофер Ву («Спартак»), Сесар Монтес («Локомотив»), Александер Джику («Спартак»).

Полузащитники: Дмитрий Пестряков («Акрон»), Данил Пруцев («Локомотив»), Вендел («Зенит»), Бителло («Динамо» Москва).

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Акрон»).

Главный тренер: Вадим Романов («Спартак»).

