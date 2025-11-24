Руденко показывал очки, Ньямси ругался с Кордобой. Фото ничьей «Локомотив» — «Краснодар»

23 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Соперники сыграли вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Оба гола были забиты в первые 15 минут матча. Первым, на 11-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Александр Руденко. Через четыре минуты полузащитник гостей Дуглас Аугусто сравнял счёт. За оставшееся время команды не смогли выявить победителя.