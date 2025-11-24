Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руденко показывал очки, Ньямси ругался с Кордобой. Фото ничьей «Локомотив» — «Краснодар»

Руденко показывал очки, Ньямси ругался с Кордобой. Фото ничьей «Локомотив» — «Краснодар»
Комментарии

23 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Соперники сыграли вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Оба гола были забиты в первые 15 минут матча. Первым, на 11-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Александр Руденко. Через четыре минуты полузащитник гостей Дуглас Аугусто сравнял счёт. За оставшееся время команды не смогли выявить победителя.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android