Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был близким другом Льва Яшина». «Динамо» отреагировало на известия о смерти Симоняна

«Был близким другом Льва Яшина». «Динамо» отреагировало на известия о смерти Симоняна
Комментарии

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале выразило соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало легенды отечественного футбола Никиты Симоняна.

Никита Павлович был близким другом Льва Яшина, не раз играл против динамовского вратаря за «Спартак», а также был с ним в чемпионской сборной СССР 56-го года.

Покойтесь с миром, Никита Павлович. Светлая память», — говорится в заявлении московского «Динамо».

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды.

Материалы по теме
Человек, который связывал эпохи. Ретрофото Никиты Симоняна
Человек, который связывал эпохи. Ретрофото Никиты Симоняна

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android