«Был близким другом Льва Яшина». «Динамо» отреагировало на известия о смерти Симоняна

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале выразило соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало легенды отечественного футбола Никиты Симоняна.

Никита Павлович был близким другом Льва Яшина, не раз играл против динамовского вратаря за «Спартак», а также был с ним в чемпионской сборной СССР 56-го года.

Покойтесь с миром, Никита Павлович. Светлая память», — говорится в заявлении московского «Динамо».

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды.

