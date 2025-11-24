Скидки
РФС выразил сочувствие по поводу смерти Симоняна, перечислив заслуги легенды «Спартака»

РФС выразил сочувствие по поводу смерти Симоняна, перечислив заслуги легенды «Спартака»
Российский футбольный союз опубликовал заявление на своём официальном сайте в связи с трагическим известием о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«В воскресенье, 23 ноября, ушёл из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет.

Никита Павлович – Олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырёхкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

10 октября 2025 года Никите Павловичу «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола» было присвоено звание Героя Труда России.

Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

