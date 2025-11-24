РФС выразил сочувствие по поводу смерти Симоняна, перечислив заслуги легенды «Спартака»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский футбольный союз опубликовал заявление на своём официальном сайте в связи с трагическим известием о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«В воскресенье, 23 ноября, ушёл из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет.

Никита Павлович – Олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырёхкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

10 октября 2025 года Никите Павловичу «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола» было присвоено звание Героя Труда России.

Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Топ-5 легенд футбола: