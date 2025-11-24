Скидки
Юран назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший главный тренер ФК «Серик Беледиеспор» Сергей Юран объяснил поражение «Ростова» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

«Тренер всё‑таки должен или работать в сборной, или в «Ростове». Он же уехал на два матча, а работали помощники. Нужно как‑то определяться. Считаю, что это одна из причин поражения от «Крыльев Советов», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата России донская команда набрала 18 очков и занимает девятое место. Самарский клуб заработал 17 очков и располагается на 11-й строчке.

