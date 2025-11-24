«Арбитр матча угрожал». Президент «Реала» Перес высказался о финале Кубка Испании

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о давлении со стороны судей перед финалом Кубка Испании в прошлом сезоне, в котором «Мадрид» уступил «Барселоне» со счётом 2:3.

«Реал» – единственный клуб, который выступал стороной в судебном процессе по делу Негрейры. Четыре президента «Барселоны» на протяжении 17 лет осуществляли миллионные платежи вице-президенту судейского комитета.

Произошли изменения, и Фран Сото, новый президент CTA, призвал перевернуть страницу. Он просит, чтобы мы забыли о деле Негрейры. Кто его забудет? Реальность в том, что большинство судей, фигурирующих в деле Негрейры, всё ещё работают…

Это ситуация, которая не позволяет им действовать нейтрально. Как возможно, что накануне финала Кубка арбитр матча угрожал, что судьи собираются предпринять меры против нашего клуба?

Он должен был быть отстранён, но никаких действий в этом направлении принято не было», — приводит слова Переса AS.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

