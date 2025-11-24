Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это было бы невероятным достижением». Андрей Шевченко — о возможном выходе Украины на ЧМ

«Это было бы невероятным достижением». Андрей Шевченко — о возможном выходе Украины на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, какое значение будет иметь для Украины выход на чемпионат мира-2026.

«Это было бы невероятным достижением. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира ровно 20 лет назад, и тогда это стало выдающимся результатом для нас. Сейчас мы очень близки, и это было бы огромным успехом в футбольном плане, но, что ещё более важно, — для людей в Украине.

Для нас было бы крайне важно попасть на чемпионат мира, ведь это масштабное событие, которое примут сразу три страны: Канада, Мексика и США. Надеюсь, что мы сможем квалифицироваться.

Я считаю, что решение расширить ЧМ до 48 команд — правильное. Три большие страны впервые в истории совместно проведут чемпионат мира. Больше сборных получат шанс пробиться на турнир, и я с нетерпением жду невероятных матчей. Это будет очень конкурентный чемпионат», — сказал Шевченко в интервью сайту ФИФА.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф сыграет против Швеции. Победитель этой пары в финале сразится с сильнейшим в противостоянии Польша – Албания.

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31 марта.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Андрей Шевченко подвёл итоги работы Сергея Реброва у руля сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android