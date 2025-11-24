«Это было бы невероятным достижением». Андрей Шевченко — о возможном выходе Украины на ЧМ

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, какое значение будет иметь для Украины выход на чемпионат мира-2026.

«Это было бы невероятным достижением. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира ровно 20 лет назад, и тогда это стало выдающимся результатом для нас. Сейчас мы очень близки, и это было бы огромным успехом в футбольном плане, но, что ещё более важно, — для людей в Украине.

Для нас было бы крайне важно попасть на чемпионат мира, ведь это масштабное событие, которое примут сразу три страны: Канада, Мексика и США. Надеюсь, что мы сможем квалифицироваться.

Я считаю, что решение расширить ЧМ до 48 команд — правильное. Три большие страны впервые в истории совместно проведут чемпионат мира. Больше сборных получат шанс пробиться на турнир, и я с нетерпением жду невероятных матчей. Это будет очень конкурентный чемпионат», — сказал Шевченко в интервью сайту ФИФА.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф сыграет против Швеции. Победитель этой пары в финале сразится с сильнейшим в противостоянии Польша – Албания.

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31 марта.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»